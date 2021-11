Speelgoedinzameling moet elk kind in Liedekerke een pakje onder de kerstboom garanderen

In Liedekerke is het OCMW begonnen met het inzamelen van speelgoed. Het OCMW vraagt aan alle ouders en vooral aan de kinderen, die speelgoed te veel hebben of ermee zijn uitgespeeld, om dat speelgoed binnen te brengen. Bedoeling is dat het speelgoed onder de kerstboom terechtkomt bij kinderen die het minder breed hebben in Liedekerke.