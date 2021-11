Deinze betaalt 125.000 euro voor collectie speelgoedautootjes van het merk Torck: "Dit is erfgoed voor onze stad"

De stad Deinze heeft een collectie speelgoedauto's aangekocht van private eigenaars via een Brugs veilinghuis. Het gaat om 26 trapautootjes van het merk Torck. Die werden vanaf eind 19e eeuw, tot het begin van de jaren 70, in Deinze gemaakt. De stad is bijzonder tevreden om dit erfgoed te kunnen aankopen, ook al had ze er 125.000 euro voor moeten ophoesten: "Als je ziet wat in die collectie zit, dan zie je dat dit het verhaal is van onze stad", zegt burgemeester van Deinze, Jan Vermeulen (CD&V).