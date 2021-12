Staking bij zandontginningsbedrijf Sibelco door aangekondigde ontslagen

In Lommel werken nu 25 mensen, daar zouden 4 of 5 jobs bedreigd zijn. In Maasmechelen zouden 1 of 2 van de 7 jobs geschrapt worden. Volgens de vakbonden pleegt de directie woordbreuk, omdat ze aanvankelijk beloofd had dat er alleen bij de administratie jobs zouden sneuvelen, en niet op de productiesites zelf.