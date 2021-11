Studie van Sciensano: "Gevaccineerden lopen 8 keer minder kans om te sterven aan COVID-19"

Over de nieuwe coronavariant in Zuid-Afrika kan Van Gucht zich nog niet uitspreken: "Eigenlijk weten we daar niet zo heel veel van. Hij heeft veel nieuwe mutaties, dat maakt hem uniek. Dat we zoiets vinden in een land als Zuid-Afrika, is niet zo vreemd, want zij hebben een goed systeem om dat in de gaten te houden. Mogelijk zit hij ook in andere landen, waar hij niet wordt opgemerkt. Je moet dat natuurlijk opvolgen en proberen om hem niet naar ons land te laten komen, maar op dit moment weten we niet zoveel over die Zuid-Afrikaanse variant. In Zuid-Afrika was de deltavariant ook al aan het afnemen, dus het is logisch dat je die nieuwe variant daar snel ziet toenemen."