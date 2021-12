Tielt voert belasting in om bomen te redden: "Twee keer nadenken vooraleer je een boom velt"

In Tielt ga je binnenkort een belasting moeten betalen als je een boom kapt. Het schepencollege krijgt geregeld aanvragen voor een vergunning om bomen om te hakken. Schepen van Natuur Roos Tack (CD&V) legt de nieuwe regel uit : "We willen groen blijven en daarom hebben we een eerlijke en aanvaardbare oplossing uitgewerkt. Mensen mogen een boom vellen als ze er een andere in de plaats planten. Maar misschien hebben ze geen plaats voor een nieuwe aanplanting en dan moeten ze een belasting betalen."