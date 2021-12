Uitbaatster feestzaal Heuvelheem Bocholt: "Het blijft maar duren, ik denk erover om met pensioen te gaan"

"Ik ben nu 66 maar denk eraan om toch al met pensioen te gaan", zegt Francine. "Dat zou wel jammer zijn want de zaak is sinds 1935 in onze familie. Ik weet ook niet wat ik er daarna mee moet doen want kosten moet je wel blijven betalen. Afbreken dan? Och, ik weet het niet. De goesting is er nog altijd, maar mentaal heb ik het heel moeilijk, want de omstandigheden verplichten me bijna om de deuren te sluiten. Ik moet er nog eens allemaal goed over nadenken", besluit ze.