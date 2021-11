Sportpaleisconcerten Niels Destadsbader gaan door, ondanks verstrengingen voor vele sectoren: “Wij zijn geen danscafé” 

Niels Destadsbader treedt dit weekend drie keer na elkaar op in een uitverkocht Sportpaleis, in Antwerpen. Dat kan zaterdag nog voor een staand publiek, omdat dit pas vanaf maandag verboden wordt. Een uitzondering die het Overlegcomité heeft gemaakt voor de evementensector. Dat dit nog kan terwijl de maatregelen voor andere sectoren en privéfeestjes al vanaf morgen ingaan, doet wenkbrauwen fronsen. De Sportpaleis Group benadrukt dat alles in de grootste veiligheid verloopt.