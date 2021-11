Vaccinweigeraar Valentin belandde op intensieve: "Ik heb de dood van nabij gezien, denk goed na over wat je doet"

Valentin moest in oktober met spoed in het ziekenhuis worden opgenomen. Hij heeft er op intensieve zorg gevochten voor zijn leven, maar heeft het overleefd. "Wat ik nu meegemaakt heb... (stilte) Ze zijn me komen halen met de MUG. Ik geloof dat ik nog een zuurstofwaarde van 35 had in mijn bloed - bij gezonde mensen ligt die saturatiewaarde tussen 95 en 99 procent, red. Maar ik herinner me nog heel veel. Ik heb de dood van kortbij gezien."