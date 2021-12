Vijvergebied in Ham hersteld: "Leefgebied voor waterdraakjes is daardoor verbeterd"

Burgemeester Marc Heselmans (CD&V) van Ham is opgetogen over het vijversherstel. "We zitten hier in de achtertuin van mijn jeugd, in het broek zoals we hier zeggen. In de jaren '70 zijn hier in de natuur zomerhuisjes gebouwd, voor de mensen uit de stad. Die lieten dan een vijver graven om te vissen. Maar ze hadden geen rekening gehouden met de muggen. Dus beetje bij beetje verdwenen die mensen weer, en daardoor lagen de huisjes er vervallen bij. Dus ik ben er fier op dat we de natuur hier nu opwaarderen."

