Winterdorp in Schilde gaat voorlopig door: "We wachten het Overlegcomité af, maar zien het wel goedkomen"

In Schilde opent deze namiddag om 16 uur het Winterdorp. Daar kunnen inwoners terecht bij 7 overdekte drank- en eetkramen en een grote schaatsbaan. Er rest zich alleen nog de vraag of die opening wel zal kunnen doorgaan zoals gepland, nu het Overlegcomité vervroegd samenzit om bijkomende coronamaatregelen te nemen. De organisatie van het Winterdorp schat de situatie alvast voorzichtig positief in.

"We zijn momenteel positief, maar wel realistisch. We verwachten een aantal nieuwe maatregelen, maar we verwachten ook wel dat het Winterdorp kan doorgaan. Er is namelijk voldoende verluchting en we nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen", zegt organisator Olivier Seminck op Radio 2 Antwerpen.