Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen moet thuisverpleging afbouwen in vijf  regio's: "Ongeziene, precaire situatie"

Afhankelijk van de situatie in de regio zal het Wit-Gele Kruis een gepaste aanpak bepalen. "Als we sommige zorgvragen niet kunnen aannemen, kijken we met de mantelzorgers of ze bepaalde zorgen kunnen overnemen of we kunnen doorverwijzen naar collega's in de regio", zegt directeur Dendooven. "We moeten nieuwe zorg dus doorgeven aan concullega's of bestaande zorg afbouwen."

Zo zullen er in Veurne, Knokke en Brugge wel nog nieuwe patiënten worden aangenomen, maar gecontroleerd via een gefaseerde instroom. In de regio's Ieper-Poperinge en Diksmuide zal de bestaande zorgregeling dan weer afgebouwd worden.