Zeepreventorium De Haan geeft tips om kinderen te kalmeren tijdens het vaccineren: "Afleiding is cruciaal"

Naast het inzetten van gekwalificeerd personeel is het gebruik van technische afleidingsmiddelen ook nuttig. "De prik zelf duurt letterlijk maar enkele seconden, dus even kijken naar een projectie op de muur en het plafond kan al helpen", geeft Marlein mee. "Bepaalde kinderen hebben alsnog moeite en dan kiezen we voor een VR-bril. Dat dompelt het kind helemaal onder in een andere wereld en leidt hen af van het hele vaccinatieproces."