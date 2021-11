11 miljoen illegale sigaretten ontdekt in Alveringem

Recent waren er in de regio meerdere invallen. Bij een inval begin september werden in een loods in Leke nog ruim 4 miljoen namaaksigaretten in beslag genomen. Die waren bestemd voor de zwarte markt in het Verenigd Koninkrijk. Eind 2020 werden nog een sigarettenfabriek en opslagplaatsen in Wulpen, Bulskamp en Elverdinge ontmanteld. Vorig jaar nam de douane bijna 410 miljoen stuks namaaksigaretten in beslag, een verdubbeling van 2019. Meestal gaat het om Oost-Europese bendes die hier actief zijn en daarna vrachtwagenchauffeurs aanklampen om de sigaretten naar het Verenigd Koninkrijk te sturen, tegen fikse vergoedingen.