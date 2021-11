2 miljoenste passagier van DeWaterbus in de bloemetjes gezet

De dienstverlening van de DeWaterbus ging midden 2017 van start. Het aantal reizigers op DeWaterbus is doorheen de jaren sterk toegenomen. "Ik ben trots dat we vandaag al de 2 miljoenste passagier in de bloemetjes kunnen zetten. Een duidelijk signaal dat deze dienstverlening voor velen een kwalitatief alternatief is", vindt de minister.



2020 was door COVID-19 een slecht jaar voor DeWaterbus. Maar 2021 is een veel beter jaar, misschien zelfs het beste jaar sinds de opstart van de dienstverlening. Al meer dan 574.000 passagiers namen dit jaar DeWaterbus. Opvallend is dat reizigers vooral in het kader van hun woon-werkverkeer kiezen voor DeWaterbus. Dat aantal is in 2021 met 57% gestegen ten opzichte van 2019.