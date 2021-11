Arts kan terug aan de slag in AZ Jan Palfijn na verdenking van mogelijk onrechtmatige euthanasie

Het ziekenhuis Jan Palfijn had de arts geschorst in afwachting van de resultaten van het onderzoek, maar die schorsing werd vrijdag ongedaan gemaakt. "Ik had een dagvaarding klaar tegen het ziekenhuis, maar dat is nu on hold gezet. Mijn cliënt is heel tevreden dat hij terug aan de slag kan. De euthanasie werd uitgevoerd op uitdrukkelijke vraag van een terminale patiënt en zijn familie, maar hij werd voorgeleid voor vergiftiging. Wat hij meegemaakt heeft is een horrorverhaal", zegt Van Steenbrugge.

Het parket geeft geen verdere details wegens het geheim van het onderzoek.