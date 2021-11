Belgisch koppel in quarantaine op Schiphol na terugkeer uit Zuid-Afrika: "Na uren te horen gekregen dat ik positief was"

In de twee vliegtuigen die gisteren van Zuid-Afrika naar Nederland zaten, bleken 61 besmette personen te zitten, onder wie dus Louis. “Ik had de indruk dat de mensen die te horen kregen dat ze besmet waren, daarover verwonderd waren”, zegt Louis daarover. “Want niemand had toen echt symptomen of voelde zich ziek.”

Waar hij zelf besmet werd, daar heeft Louis het raden naar, want tijdens zijn reis hadden hij en zijn vrouw minder contacten dan in België. “En al zeker geen dichte contacten. Het was er ook warm, dus iedereen zat er bijna altijd buiten. Toen we naar een restaurant gingen, werd telkens onze temperatuur opgenomen en iedereen droeg er mondmaskers.” Is hij op het vliegtuig besmet? “Dat is moeilijk te bepalen.”