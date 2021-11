Buschauffeur De Lijn rijdt 11 haltes voorbij zonder stoppen: "Vermoedelijk een impulsieve en emotionele reactie"

"Wat er precies gebeurd is, maakt deel uit van het onderzoeksgeheim", zegt korpschef Filip Van Steenbergen. "We vermoeden dat de chauffeur een impulsieve en emotionele reactie heeft gehad, maar de man moet nog verhoord worden. We gaan dit verder onderzoeken omdat we willen uitsluiten dat er meer aan de hand is." De chauffeur werd niet opgepakt.

Ook vervoersmaatschappij De Lijn laat weten het onderzoek af te wachten. "We gaan dit opvolgen en wachten het onderzoek van de politie af. Als de chauffeur effectief zo gehandeld heeft, kan dat uiteraard niet door de beugel en zullen er ook sancties volgen", zegt Marco Demerling, woordvoerder van De Lijn.

Het is voorlopig onduidelijk wat de chauffeur precies bezielde. Mogelijk was hij het "pestgedrag" beu van sommige leerlingen die op eerdere ritten zouden gebeld hebben om te stoppen, terwijl er niemand moest afstappen.