Coronablog - Elke dag 17.000 besmettingen erbij, in Nederland testen 61 passagiers uit Zuid-Afrika positief 

In Nederland hebben 61 passagiers van twee vliegtuigen die terugkeerden uit Zuid-Afrika, positief getest op COVID-19. Of het ook om de nieuwe omikronvariant gaat, is nog niet duidelijk.

Op de luchthaven Schiphol landden vrijdag kort na elkaar vluchten van KLM uit Kaapstad en Johannesburg met alles samen zowat 600 mensen aan boord. De passagiers van de twee toestellen werden gescheiden gehouden. De lokale gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) kreeg van het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid de opdracht om hen te testen op het coronavirus.

De besmette personen worden ondergebracht in een bewaakt isolatiehotel. "Zij blijven daar voor een periode van in ieder geval zeven dagen, wanneer zij klachten hebben en vijf dagen wanneer zij geen klachten hebben", aldus een GGD-woordvoerder. Wie een negatieve testuitslag krijgt, moet vijf dagen in thuisquarantaine om zich na vijf dagen opnieuw te laten testen.

Of de besmette passagiers de omikronvariant van het coronavirus hebben opgelopen, is nog niet duidelijk. Dat moet later blijken uit vervolgonderzoek door het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

De nieuwe coronavirusvariant werd voor het eerst vastgesteld in Zuid-Afrika en veroorzaakt in Europa en elders in de wereld bezorgdheid. Mogelijk zou omikron nog veel besmettelijker zijn dan andere varianten, daarnaast bestaat onzekerheid over de doeltreffendheid van de huidige vaccins.