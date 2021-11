Dierenbeul in Koksijde vilt staarten van twee katten: "Ziek en degoutant, wie doet zoiets?"

Begin deze week vonden Niels Mouton en zijn ouders hun kater Basil in de tuin. Basil zat ineengedoken in een hoekje in de tuin en was er erg aan toe. "We zagen meteen dat Basil een wonde op het hoofd had", vertelt Niels. “Maar toen we dichterbij kwamen, zagen we dat zijn hele staart onder het bloed zat. Tenminste, wat er over was van zijn staart. Het was alleen maar bot. Alle vacht was verdwenen.”