Uitbraak van vogelgriep in Frankrijk: extra maatregelen in deel van West-Vlaanderen

Al sinds 15 november geldt er een ophokplicht van pluimvee door vogelgriep. Kippen en vogels moeten afschermd worden met netten of in een hok worden opgesloten. Vogelgriep is niet gevaarlijk voor de mens. Eieren en gevolgte kunnen ook zonder probleem gegeten worden.

In Noord-Frankrijk, in de gemeente Warhem, is nu nog een andere variant opgedoken van het vogelgriepvirus. Om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, wordt een bewakingszone van 10 km ingesteld. Daardoor vallen ook West-Vlaamse gemeenten, vlak aan de Franse grens, onder de strengere maatregelen. De maatregelen gelden zowel voor particuliere als professionele vogelhouders.