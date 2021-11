Fietser overleden na aanrijding met vrachtwagen in Hoeilaart

Het ongeval gebeurde rond 23.30 uur. "De fietser kwam vanuit het centrum van Hoeilaart en reed richting de ring", legt korpschef Sébastien Verbeke van politiezone Druivenstreek uit. "In de omgekeerde richting kwam er een vrachtwagen aangereden. Tussen het station van Groenendaal en de ring is de fietser om een onbekende reden zwaar van zijn baanvak afgeweken en is die op de rijstrook van de vrachtwagen terechtgekomen. De chauffeur heeft die fietser niet op tijd kunnen zien en is er op ingereden." De man is ter plaatse overleden.

Het parket heeft het labo en een verkeersdeskundige gevorderd. Er werden ook nog getuigen verhoord. Het onderzoek zal moeten uitwijzen wat de precieze oorzaak is. "De fietser had alleszins geen verlichting. Bovendien was het ook nog eens slecht weer. Hij was dus helemaal niet goed zichtbaar", aldus de korpschef.