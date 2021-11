Nederlandse Julia maakt van K2 weer K3: "Dromen komen uit"

De bezetting met Julia, Marthe en Hanne is al de vierde bezetting van de meidengroep. K3 werd opgericht in 1998 en bestond toen uit de blonde Kathleen Aerts, de zwartharige Kristel Verbeke en de rosse Karen Damen. In 2009 verliet Kathleen de groep en kwam de Nederlandse Josje Huisman in de plaats, ook via een zoektocht op televisie.

In 2015 kwam er een volledig nieuwe bezetting met Marthe, Hanne en Klaasje. Telkens werd het plaatje blond, zwart, ros volgehouden. Klaasje was net als Josje een blonde Nederlandse. En ook Julia past in dat plaatje.