Hoorcolleges VUB tot einde semester digitaal: "We zijn het aan de zorg verplicht"

De VUB besliste om enkel de hoorcolleges op afstand te laten doorgaan. Praktijklessen gaan nog door op de campus. “Daar speelt vooral het pedagogische aspect een hoofdrol. Werkcolleges, oefenlessen en praktijk gaan in de regel in kleine groepen door. Daar is interactie en contact heel belangrijk. Daarom laten we die lessen fysiek doorgaan, om het contact met de lesgevers en elkaar te behouden.”

Danckaert hoopt dat de praktijkvakken fysiek mogelijk blijven. “Daar is de fysieke component echt belangrijk. De interactie is belangrijk, ook voor het mentale. We gaan ervan uit dat we met deze beperkingen tot kerst kunnen blijven lesgeven. De examens kunnen ook gewoon blijven doorgaan.”