Huisartsen willen nieuwe teststrategie niet volgen: "Legt nog méér druk bij de huisartsen"

Domus Medica had dus ook gevraagd om maar één keer meer te testen, maar wel na vijf dagen. Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) legde in “Het journaal” uit waarom hij en zijn collega’s er dan toch voor gekozen hebben om op dag één te laten testen.

“Als je iedereen d’office in quarantaine zet zonder getest te worden, heeft dat heel wat gevolgen. Niet alleen economische gevolgen, maar ook voor de mensen in de kinderopvang, de zorg en de vaccinatiecentra. Als je die allemaal in quarantaine zet, vrees ik dat we ongelooflijk veel problemen zullen krijgen.”

“Daarom - en ook om het eenvoudig te houden voor de mensen - beslist om de huidige strategie aan te houden en zo snel als mogelijk te testen.” En, dat is in de praktijk niet altijd op dag één, zo nuanceert de minister. Wie niet gevaccineerd is, moet zich op dag zeven nog laten testen. En als je wel gevaccineerd bent, moet je volgens Beke nog voorzichtig blijven en je contacten zoveel mogelijk beperken. “Zo kunnen we de huisartsen toch wel helpen.”