Na twee maanden is het weer gedaan: wij trokken met onze dansschoenen op pad voor (voorlopig) laatste feestnacht

Lange wachtrijen aan Versuz in Hasselt: "We konden net weer buiten en we moeten ons alweer opsluiten"

Tot meer dan één uur. Zoveel tijd had je vannacht nodig als je nog eens wilde dansen in discotheek Versuz in Hasselt. "Ik ben hier aangekomen om 23.10 uur en het is nu al 00.10 uur", klinkt het vanuit de lange rij. Want gewoon binnenlopen, dat ging niet meer sinds vorig weekend. Het Overlegcomité had namelijk vorige week beslist dat dansen enkel nog kon met een negatieve zelftest, als het mondmasker afging.

En dus werden er gisteren, voor een voorlopig laatste keer, nog volop wattenstaafjes in neusgaten gestoken. "Discotheken hebben vorige week massaal zelftesten gekocht en nu moeten ze sluiten? Ik begrijp het niet", zegt een van de aanwezigen. "Er is duidelijk geen plan. We doen maar mee, maar eigenlijk trekt het op niks." Iemand anders vult aan: "We konden nog maar pas weer buiten en nu moeten we ons weer opsluiten. Dat is niet normaal."

Jongeren op Oude Markt in Leuven hebben begrip: "Jammer, maar er moest iets gebeuren"

Meer begrip was er op de Oude Markt in Leuven, waar vooral veel (dans)cafés zijn. Door de regen bleef het er relatief rustig. Vooral veel studenten uit het middelbaar trokken naar hun favoriete stamkroeg, die voor een voorlopig laatste keer tot na 23 uur open mocht blijven.

"De laatste keer samen pintjes drinken met de vrienden", zegt Lou. "Al zou het sowieso de laatste keer zijn, nieuwe maatregelen of niet. De examens komen eraan éh." Niel: "Normaal kom ik hier niet, maar nu ik weet dat het de laatste avond is, wil ik er toch nog eens goed invliegen."

Opvallend: veel jongeren hebben begrip voor de verstrengingen. "Steeds meer mensen raken besmet, er moet dus wel iets gebeuren", klinkt het bij velen. En veel optimisme voor de komende weken is er ook niet. "Kerstmis en Nieuwjaar gaan we toch niet kunnen vieren", denkt Nick. "Dan kunnen we maar beter nu nog eens losgaan."

Bekijk hier enkele beelden vanop de Oude Markt in Leuven: Videospeler inladen...

Laatste keer dansen in EXO in Sint-Niklaas: "Dit is echt een domper"

En ook in discotheek Club EXO in Sint-Niklaas werd er vannacht voor een laatste keer gedanst. Voor drie weken, officieel, maar zaakvoerder Steve Boodts denkt dat het langer zal zijn. "Vorige week waren we nog een testdorp aan het opstellen, nu moeten we dicht. Dit komt echt hard binnen. Ik denk dat wij dit professioneel en veilig kunnen organiseren, maar daar denkt de overheid blijkbaar anders over."

Eenzelfde geluid bij de feestgangers. "Iedereen doet echt zijn best om het goed te laten verlopen", zegt Bo. "Veel mensen hebben zich lang aan de maatregelen gehouden en zich laten vaccineren. Dit is echt een domper en het begint te wegen." Volgens Elias zijn de maatregelen een "accordeon". "Open en dicht. Dat is spelen met de mensen en echt niet leuk. Jongeren hebben vrijheid en feestjes nodig. Altijd thuiszitten, is ook niet leuk."

Tusssen de dansers vonden we ook enkele Nederlanders, die speciaal om te feesten naar Sint-Niklaas waren afgezakt. "In Nederland is al alles dicht. We wilden hier nog een laatste keer genieten."