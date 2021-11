Een vijfde minder nieuwe hiv-diagnoses in 2020 door coronapandemie

Om hiv in ons land verder terug te dringen ligt de prioriteit bij een verdere vermindering van het aantal nieuwe infecties, een snelle diagnostiek van geïnfecteerde personen en een snelle start van hun behandeling. Het is daarbij belangrijk dat Sciensano de epidemiologische situatie van hiv in ons land permanent opvolgt om het publiek en de gezondheidswerkers te informeren en om de nodige steun te verlenen bij de voorbereiding van interventies en de ontwikkeling van beleidsinitiatieven, zegt het onderzoekscentrum.

Sciensano doet dan ook een aanbeveling: “De gunstige evolutie van de hiv-cijfers is bemoedigend. Tegelijk constateren we dat de diversiteit van de door hiv getroffen bevolkingsgroepen groter geworden is. Inclusieve en toegankelijke preventie- en teststrategieën en zorg voor alle betrokken doelgroepen zijn dus noodzakelijk. Vooral in tijden van pandemie is dit belangrijk vanwege de precaire situatie waarin een deel van deze mensen zich bevindt."

"Het voorstel voor een voortgezet nationaal HIV Plan 2020-2026 bevat relevante acties voor de aanpak van de hiv-epidemie in België en vormt aldus een opportuun beleidskader voor samenwerking en communicatie tussen de gezondheidsautoriteiten en de actoren van het hiv-werkveld.”

Een gelijkaardig geluid weerklinkt bij Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid: "De hiv-cijfers stellen gerust: de daling van nieuwe diagnoses zet zich duidelijk verder. Zo hebben de versoepelingen van de veiligheidsmaatregelen na de eerste lockdownperiode niet tot een compensatiegedrag geleid waarbij alle preventie overboord werd gegooid."

"Sensoa leest in deze cijfers een verderzetting van het engagement van verschillende doelgroepen in de preventie van hiv. Deze cijfers steunen Sensoa in zijn strategie om doelgroepen gericht aan te spreken om zich te laten testen of om PrEP te overwegen. Sensoa wil zich ook engageren naar een meer diverse en inclusieve aanpak om die groepen waarin we de daling niet weerspiegeld zien, beter te bereiken. De toegang tot diensten en informatie op maat van de huidige diversiteit blijft cruciaal om de cijfers verder te doen afnemen."