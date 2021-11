Na verkrachting en overlast in uitgaansbuurt Westmalle: overleg tussen burgemeester, café-uitbaters en buurtbewoners

"Tijdens het overleg gaan we vooral kijken naar wat last is en wat overlast. En wat overlast is, daar moet uiteraard iets aan gedaan worden. Maar dat gebeurt allemaal in samenspraak met de café-uitbaters, om het uitgangsleven in onze gemeente niet te schaden", stelt burgemeester Harry Hendrickx (DBM).

Door de coronamaatregelen moet nachtclubs drie weken verplicht de deuren sluiten. Maar het overleg gaat hoe dan ook door volgens de burgemeester. "We hopen dan ook dat de lockdown van het uitgangsleven maar tijdelijk is", klinkt het.