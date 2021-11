Tweedehands merkkledij aan 50 euro per kilo: grootste pop-upwinkel van vintagekleren in Europa strijkt neer in Gent  

De Duitse pop-upwinkel "Vinokilo" is dit weekend opnieuw te gast op de site van Bar Bricolage in Gent. Het bedrijf zag het levenslicht in 2015 nadat oprichter Robin Balser een vintageklerenverkoop had georganiseerd in een appartement in zijn thuisstad Mainz. Meer dan 400 geïnteresseerden stonden toen een uur in de rij om tweedehandsmerkkledij te bemachtigen.