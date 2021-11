Sharifullah (22): "Ik ben doodsbang van de taliban hier in Afghanistan, ik wil terug naar België"

Sharifullah (22) -of korter Sharif- en ik spreken af in het theehuis “Herat Café” in het centrum van Kaboel. We spreken elkaar intussen voor de derde keer in evenveel jaar hier in Kaboel. Hij is ouder geworden en heeft een vollere baard nu. Zoals bijna iedereen op straat, sinds de taliban eind deze zomer het hele land veroverden. We drinken gele safraanthee in de tuin en eten er zoete koekjes bij. De zon schijnt onder de donkerblauwe lucht.