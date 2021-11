Gentse winkel met skate- en snowboardgerief volledig uitgebrand

In Gent is in de vroege ochtend een skate- en snowboardwinkel volledig uitgebrand. Voorbijgangers hadden de brand rond 04.30 uur opgemerkt en hebben de hulpdiensten en buurtbewoners gealarmeerd. Twee bewoners van bovenliggende appartementen zijn veilig kunnen ontkomen, maar hadden rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Ze zijn niet in levensgevaar. Er is wel heel wat materiële schade.

Het parket heeft een branddeskundige ter plaatse laten komen. Die is bijna zeker dat het gaat om een accidentele oorzaak. Het bovenliggend appartement is onbewoonbaar en het appartement daarboven mogelijk ook.