Beroemde Broadwaycomponist en tekstschrijver Stephen Sondheim ("West side story", "Sweeney Todd") overleden

Sondheim overleed gisterochtend plots in zijn woning in Roxbury, in de Amerikaanse staat Connecticut. De dag voordien had hij nog Thanksgiving gevierd met zijn familie.

Sondheim startte zijn carrière als een pupil van de bekende componist Oscar Hammerstein en groeide later zelf uit tot een van de beroemdste musicalcomponisten ter wereld. Hij was ook een van de weinigen die vaak zowel tekst als muziek schreef voor musicals.

Bekende musicals die Sondheim componeerde zijn onder meer "A little night music", "Sweeney Todd", "Sunday in the park with George" en "Into the woods". Voor onder meer "West side story" en "Gypsy" schreef hij teksten.

In de loop van zijn carrière won Sondheim acht Grammy Awards (muziekprijzen), negen Tony Awards (theaterprijzen), een Oscar en een Pulitzer. In 2015 kende toenmalig Amerikaans president Barack Obama hem een Presidential Medal of Freedom toe, de hoogste onderscheiding in de Verenigde Staten voor burgers.