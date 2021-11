Gevaccineerd en hoogrisicocontact? Voortaan zal je enkel nog op eerste dag worden getest, tweede test valt weg

Tot nog toe is de situatie als volgt: wie volledig gevaccineerd is, moet zich meteen laten testen na een hoogrisicocontact. Tot het resultaat bekend is, moet hij of zij in quarantaine. Blijkt de test negatief, dan kan die persoon uit quarantaine, maar hij zal zich wel nog eens zeven dagen later moeten laten testen, voor de zekerheid. Voor niet-gevaccineerden zijn er ook twee testen, maar zij moeten wel sowieso een hele week in quarantaine gaan.