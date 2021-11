Thomas Briels en Ben Weyts lanceren doe-boek tegen pesten: "Pesten en plagen is niet hetzelfde"

"Elk initiatief dat we kunnen nemen tegen pesten, is goed", zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. "Ik zeg dat als minister van Onderwijs, maar ook als minister van Sport. Uit onderzoek blijkt dat 1 op 5 in een sportclub ooit geconfronteerd is met pestgedrag. En vaak door teamgenootjes. We proberen de kinderen uit te leggen wat het verschil is tussen pesten en plagen. Want wat voor de ene plagen is, kan voor de ander pesten zijn."