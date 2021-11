Vlaamse overheid installeert nieuwe snelheidscamera's: "Ze flitsen niet meer zichtbaar"

Het is een vrij bekend gegeven in het verkeer, een bestuurder die te snel rijdt, wordt geflitst, de flits wordt opgemerkt door het volgend verkeer waarna verscheidene auto's vol in de rem gaan. Om dergelijke situaties in de toekomst te willen vermijden, heeft de Vlaamse overheid geïnvesteerd in nieuwe snelheidcamera's. De eerste zijn intussen al geïnstalleerd langs de A12 tussen Antwerpen en Boom.

"De camera's zullen onzichtbaar flitsen", vertelt Katrien Kiekens van het Agentschap Wegen en Verkeer. "De flits zal dus niet meer zichtbaar zijn voor de overtreder en dus ook niet voor het volgend verkeer. Mensen zullen daardoor niet meer plots remmen als ze zien dat er geflitst wordt, waardoor de verkeerssituatie veiliger zal worden."

"Op dit moment zijn er al 34 van deze camera's geïnstalleerd. Het is niet de bedoeling om alle betaande flitscamera's te vervangen, maar als er nieuwe geplaatst moeten worden, zullen we wel het nieuwe type verkiezen."