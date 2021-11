Wat doet farma-industrie tegen Omikronvariant? Moderna belooft specifiek vaccin, Pfizer kijkt eerst naar huidige vaccins

Het Duitse biotechbedrijf BioNTech, dat samen met de Amerikaanse farmareus Pfizer een coronavaccin ontwikkelde, onderzoekt eerst of de huidige vaccins voldoende bescherming bieden tegen de Omikronvariant. Het verwacht ten laatste over twee weken de eerste studieresultaten die moeten uitwijzen of de huidige vaccins voldoende bescherming bieden. Maar BioNTech zegt dat het samen met Pfizer in staat is om binnen de zes weken zijn vaccin aan te passen aan de nieuwe variant en de eerste dosissen binnen de 100 dagen gebruiksklaar te krijgen.