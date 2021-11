Winterhallen Overijse opent vandaag de deuren: “Overlegcomité was bevestiging van wat we van plan waren”

“We hadden deze week beslist om al extra zithoekjes te voorzien zodat je, in beperkte kring, kan samenzitten. Het Covid Safe Ticket gingen we sowieso al scannen en mondmaskers moest je ook al dragen. Maar het was toch wel met een bang hartje, want het is een enorm werk geweest de voorbije weken om alles klaar te zetten. En een serieuze investering.”

Aanvankelijk was het plan om tot 1 uur open te blijven “Dat hebben we moeten terugschroeven naar 23 uur. Die twee uur is jammer, maar de regels zijn er om gevolgd te worden. Het aantal mensen dat binnen kan, is ook verminderd. Waar je normaal vrij zou kunnen rondlopen, vragen we nu om je verplaatsingen te beperken. Gewoon in je hoekje met je gezelschap genieten van de sfeer. Het schaatsen gaat wel door, maar met mondmasker. Iedereen boven de 10 jaar moet er eentje dragen.”

Winterhallen Overijse start vandaag, zaterdag 27 november. “We zijn open op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Tijdens de week komen scholen schaatsen, maar dat is dan achter gesloten deuren. Normaal blijven we open tot 9 januari, maar dat is afhankelijk van het volgende Overlegcomité.”