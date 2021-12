300 betogers tegen coronavaccin in Bree: "Wij doen dit voor onze toekomst maar vooral voor onze kinderen"

Enkele demonstranten geloven dat de aanpak van de afgelopen tijd niet werkt. "We moeten gaan voor natuurlijke immuniteit. Verzorg u, neem vitaminen, dat is minstens even belangrijk. We vinden het ook belangrijk dat er kritisch over de huidige maatregelen nagedacht wordt, maar als we dat proberen, worden we weggezet als mensen die niet sporen", zucht een demonstrant. "We doen dit vooral voor onze toekomst, de kinderen. Daar moeten ze vanaf blijven."