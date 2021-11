72-jarige vrouw zwaargewond bij appartementsbrand in Leuven

De brand ontstond rond 14.25 uur in het appartement op de gelijkvloerse verdieping. Brandweerlui van Hulpverleningszone Oost en de zone Vlaams-Brabant West kwamen massaal ter plaatse. “De brand was snel onder controle. Er was vooral veel rookontwikkeling, maar een 72-jarige vrouw die in het appartement aanwezig was, is met brandwonden overgebracht naar het UZ Gasthuisberg."

"Zij is er niet te best aan toe”, zegt Mathieu Caudron van de Leuvense politie. “De bewoners van de andere appartementen werden uit voorzorg geëvacueerd, maar mogen nu terug naar binnen. De schade in het appartement in kwestie is aanzienlijk. De andere flats bleven gespaard.”

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.