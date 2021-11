Amerikaanse modeontwerper Virgil Abloh (41) overleden aan de gevolgen van kanker

De modewereld rouwt om de Amerikaanse ontwerper Virgil Abloh. Abloh is overleden aan de gevolgen van een zeldzame en agressieve vorm van kanker.

Het overlijden van Abloh is bekendgemaakt door de luxegroep Louis Vuitton Moët Hennessy. "We zijn allemaal geschokt door dit verschrikkelijke nieuws. Virgil was niet alleen een geniale ontwerper en een visionair, hij was ook een man met een mooie ziel en grote wijsheid", meldt Bernard Arnault van LVMH in een verklaring.

De familie van Abloh meldt dat hij de afgelopen twee jaar heeft gevochten tegen cardiale angiosarcoom, een zeldzame vorm van kanker waarbij een tumor het hart aantast.