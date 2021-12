Zeer unieke bastaardarend gespot in Moerbeke en Wachtebeke - of toch niet?

Joachim Pintens is zeker niet de enige vogelaar die naar Moerbeke trok om de vogel te spotten. "Ik was wel een van de eersten. Op het moment dat ik daar was, waren er nog een 10-tal andere vogelspotters aanwezig. Ondertussen zijn er al een 100-tal waarnemingen."

De weersomstandigheden waren wel niet ideaal om het dier te fotograferen. Daardoor is het ook moeilijk om zeker te zijn om welke soort het gaat. "Het is bijna zeker dat het om een bastaardarend gaat. Maar het zou ook kunnen dat het om een hybridevogel gaat: een bastaardarend met bepaalde genen van de schreeuwarend. Doordat het weer niet super is en de vogel altijd heel ver is, is het heel moeilijk om het verschil te zien, want het gaat om heel subtiele kenmerken."

"Het ziet ernaar uit dat het volgende week wat beter weer gaat zijn. Ik ga dan nog eens teruggaan om de vogel beter te fotograferen", zegt Joachim nog. "Ik verwacht wel dat hij daar nog even zal blijven. Toch zeker als het zo koud blijft, want zo'n grote vogel heeft vaak warme lucht nodig om te kunnen opstijgen."