Belgische toeriste zit vast in Zuid-Afrika: "Het is afwachten, we hopen op het beste"

Op zich vindt ze het niet erg dat ze nog wat langer in Zuid-Afrika moet blijven, maar het is wel onzeker of ze donderdag zal kunnen vertrekken. "Het is afwachten, we hopen op het beste."

Voorlopig moet ze zich baseren op informatie in de media over wat ze moet doen als ze weer in België is. "Daar lees ik dat we tien dagen in quarantaine moeten, wat begrijpelijk is." De Belgische ambassade kan voorlopig niet veel meer zeggen dan wat in de pers verschijnt. "Zij wachten nog op advies van Buitenlandse Zaken. Ze hebben ons de raad gegeven een nieuwe terugvlucht te boeken, wat we gedaan hebben."