3.000 mensen betogen tegen geweld op vrouwen in Brussel

De laatste maanden kwam geweld op vrouwen weer in het nieuws. In oktober kwamen in Elsene ook al meer dan 1.000 vrouwen op straat om te betogen tegen seksueel geweld. De aanleiding voor het protest waren klachten en getuigenissen van vrouwen die zeggen dat ze gedrogeerd en verkracht zijn in twee studentencafés. Ook in Gent waren er deze maand protesten na gelijkaardige voorvallen.