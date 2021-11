Politie ontmantelt bende Britse drugstrafikanten die van huurwoningen gebruikmaakten 

De Britse criminelen zouden grote ladingen cocaïne verhandelen, die via de haven van Antwerpen binnengesmokkeld werd. Opvallend is dat zij gebruik maaken van woningen die verhuurd werden via Air B&B of Booking.com. De woningen werden gebruikt als tijdelijke uitvalsbasis en als opslagplaats voor de ladingen cocaïne.



Naar aanleiding van verschillende huiszoekingen in opdracht van de onderzoeksrechter in Antwerpen konden de speurders eerder deze week in een huurpand in Kalmthout ongeveer 580 kg cocaïne onderscheppen. In een huurappartement in Sint-Niklaas werden 98 ingetapete pakken cocaïne gevonden die klaarstonden in reiskoffers.

Samen met behulp van de lokale politiezones Grens en Sint-Niklaas kon de Federale Gerechtelijke Politie zes Britse mannen, afkomstig van de regio rond Londen, arresteren. De mannen zijn tussen de 25 en 43 jaar oud. De onderzoeksrechter heeft hen onder aanhoudingsmandaat geplaatst. De raadkamer heeft de aanhouding van vijf van hen vrijdag bevestigd, de zesde verdachte verschijnt dinsdag voor de raadkamer.