Coronablog - Omikronvariant duikt op steeds meer plaatsen op en verplicht sluitingsuur horeca ging voor het eerst in

In Europa duikt de nieuwe omikronvariant van het coronavirus in steeds meer landen op. Eerst was er een besmettingsgeval in ons land, intussen zijn er ook al meldingen gekomen vanuit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, en nu ook Italië en Tsjechië.

De omikronvariant is het eerst ontdekt in Zuid-Afrika en verschillende landen hebben intussen een reisverbod ingesteld voor mensen uit enkele landen in zuidelijke Afrika. De Britten gaan nog wat verder, alle reizigers moeten daar een PCR-test afleggen én in quarantaine blijven tot blijkt dat hun test negatief is. Er moet daar ook weer op meer plaatsen een mondmasker gedragen worden.

De Verenigde Staten hebben intussen lof voor Zuid-Afrika, omdat de wetenschappers daar de omikronvariant snel ontdekt hebben en omdat ze dat meteen aan de wereld hebben meegedeeld. Ze zijn een voorbeeld voor de wereld, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken.



Een Belgisch koppel dat gisteren het vliegtuig had genomen uit Zuid-Afrika, zit in een quarantainehotel in Nederland. Louis, de man van het koppel testte net als 60 passagiers positief op het coronavirus; zijn vrouw testte negatief.

