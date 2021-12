De Nachtuil in Leuven moet dicht om 23 uur: “We staan er net om bekend om laat open te zijn”

“Normaal stoppen restaurants rond 21 of 22 uur en dan komen veel mensen naar ons. Die kunnen we nu niet meer bedienen.” Vroeger konden klanten tot 6 uur ’s morgens terecht bij Henk, “maar door de jaren heen zijn daar wat uurtjes vanaf gegaan. Door alcoholcontroles geraken mensen niet meer met de auto tot bij ons. Parkeerproblemen in het centrum vormen ook een struikelblok en het is niet gemakkelijk om personeel te vinden voor die nachtelijke uren.”

Tot 1 uur ’s nachts kunnen mensen iets bestellen om te eten in De Nachtuil. “Nu moeten we om 23 uur gesloten zijn en moet iedereen buiten zijn. Als je om 22 uur binnenkomt, is dat al nipt om nog een dessert te kunnen eten.”