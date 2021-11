Eerste editie kinderboekenfestival KABAAL in Antwerpen: "Het beleven van kinderboeken staat hier centraal"

KABAAL is het eerste kinderboekenfestival in Vlaanderen. “Vorig jaar is het festival niet kunnen doorgaan door corona, dus we zijn nu heel blij dat we eindelijk onze eerste editie kunnen houden”, vertelt organisator Stefan Boonen. “Wij zijn een boekenfestival, hier valt zo veel meer te beleven dan op een beurs. Er is theater, muziek, voorleessessies en sessies met illustraties en beeld. Het gaat hier echt om de boeken, de mensen die de boeken maken en hoe ze die brengen tot het publiek, de kinderen dus.”