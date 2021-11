EU-landen gaan nauwer samenwerken in Kanaal, grenzen worden beter bewaakt

In de strijd tegen de smokkelnetwerken die migranten de levensgevaarlijke Kanaalroute opsturen, gaan de betrokken EU-landen - waaronder ook België - hun samenwerking opvoeren. Dat hebben ze afgesproken tijdens hun spoedoverleg in de Noord-Franse havenstad Calais. Tegelijk zal het Europese grensbewakingsagentschap Frontex zijn aanwezigheid in het Kanaal en de Noordzee opvoeren, onder meer via de inzet van luchtbewaking. Al op 1 december zou er een vliegtuig ingezet moeten worden.