Grote ravage nadat everzwijn door gesloten raam springt

In de omgeving van Mulheim en Noteborn heeft een everzwijn schade aangericht in een tuin, maar ook in een huis. Het dier sprong vanuit de tuin door het dubbele glas en kwam zo in de woonkamer terecht. De bewoners waren thuis en geloofden hun ogen niet. Het dier gooide meubilair overhoop en sprong tegen ramen en deuren. Met zijn poten liet hij ook schade achter op het parket.