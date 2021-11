George-Louis Bouchez (MR) wil geen kernuitstap: "Verbaasd dat minister geen plan heeft om kerncentrales open te houden"

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez heeft in "De zevende dag" geëist dat federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) met een plan B komt waarbij de twee jongste kernreactoren toch langer openblijven. Bouchez is ervan overtuigd dat we in de huidige situatie niet kunnen beslissen over een volledige kernuitstap, omdat er bevoorradingsproblemen dreigen. "Als de minister enkel gefocust heeft op plan A, een volledige kernuitstap, dan heeft ze een probleem", zegt hij.