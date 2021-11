BEKIJK - Rudi Vranckx: "1 miljoen Afghaanse kinderen dreigen te overlijden door gebrek medische zorg en ondervoeding"

"Het Afghaanse gezondheidssysteem staat op de rand van de afgrond", waarschuwt Rudi Vranckx. "Er zijn nog maar tachtig of negentig instellingen in het hele land die nog volledig functioneren. Dat is slechts een fractie van de 2.300 gezondheidsinstellingen in Afghanistan. Voor elke tienduizend Afghanen zijn er vandaag amper vijf dokters of verpleegkundigen actief."